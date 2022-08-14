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لبنان
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-08-2022
|
03:30
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لوحظ مؤخراً انخراط مسؤول كبير في "حزب الله" ضمن عالم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ راح ينشر تدوينات ومواقف خاصّة به بشكل علني بعدما كانت تصريحاته تقتصر فقط على إطلالات تلفزيونية ومقابلات صحافية أو ضمن مناسبات اجتماعية أو سياسيّة.
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وفي بادئ الأمر، تم التشكيك في صدقية الحساب التابع لذلك المسؤول باعتبار أنه من الممكن أن يكون مزيفاً أو مختلقاً، إلا أن نشر إحدى المنافذ الإخبارية التابعة لـ"حزب الله" بيان المسؤول المنشور على حسابه، أكد أن الأمرَ صحيح وفعلي، وبالتالي فإنّ الحساب حقيقيّ.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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