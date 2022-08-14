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لبنان
بلدية مشمش العكارية تعلن انجاز الخريطة السياحية التابعة لها..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
14-08-2022
|
03:28
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أعلنت بلدية مشمش العكارية في بيان، أنه "تم انجاز الخريطة السياحية التابعة للبلدة، بالتعاون مع منظمة SKL International السويدية واتحاد بلديات جرد القيطع وجامعة البلمند".
كما، أعلنت أنها وضعت هذه الخريطة على موقع البلدية للإطلاع عليها وابداء الرأي، و"ابلاغنا عن اي نقص أو خطأ حتى نتمكن من إعادة النظر فيه قبل ان تصبح الخرائط نهائية، ونحن جاهزون لأخذ اية ملاحظة في الاعتبار، وكذلك لمن يرغب بالمساعد ولم يتمكن من الاطلاع جيدا، نحن مستعدون لأرسالها له على الواتس اب او أي بريد آلكتروني".
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