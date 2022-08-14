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لبنان

صيدٌ ثمين لشعبة "المعلومات".. عملية أمنية توقع بمروّجي مخدرات!

Lebanon 24
14-08-2022 | 03:33
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"بتاريخ 12-6-2022، أوقفت دورية من شعبة المعلومات أحد مروجي المخدّرات في محلّة النّبعة، بعد أن أطلق النّار باتجاه العناصر وأصاب أحدهم.
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وبنتيجة المتابعة، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّة الموزّع الذي كان يسلّمه المخدّرات، ويدعى: ع. ع. (من مواليد عام 1997، سوري).

وبتاريخ 9-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية في محلّة جلّ الدّيب، نتج عنها توقيف المشتبه به، على متن درّاجة آلية، وبرفقته شاب وفتاة تم توقيفهما وضبط الدراجة، وهما: ح. م. (من مواليد عام 1993 ، لبناني) - ث. ج. (من مواليد عام 1988، لبنانية).

وخلال عملية التوقيف، أقدم (ح. م.) على شهر مسدّس حربي بوجه العناصر وعمل على مقاومتهم للحؤول دون توقيفه، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وتمت السّيطرة عليه، وتجريده من سلاحه وضبطه.

وتبين أن الأخير نفّذ العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح، كان آخرها بتاریخ 13-7-2022. وبتفتيش منزله، في محلّة الشّيّاح، تم ضبط بندقية "كلاشينكوف" وممشط و"جعبة مماشط".

وبالتحقيق معهم، اعترف (ع. ع.) بتوزيع كميّات كبيرة من المخدّرات على المروجين في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان. واعترف (ح. م.) بتعاطي المخدّرات وبتنفيذ عمليات سلب بقوّة السّلاح. كذلك اعترفت (ث. ج.) بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
 
 
 
 
 
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