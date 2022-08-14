الراعي: الشعب يحتاجُ رئيساً يسحب لبنان من الصّراعات

شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أهمية مبدأ حياد لبنان، مشيراً إلى أن ذلك يجنب البلد الانغماس في صراعات الآخرين، وقال: "الحياد ليس موقفاً ظرفياً إنما أسلوب حوار بنّاء، ومن غير الممكن أن يعيشَ لبنان وفق رسالته إذا لم يعِش الحياد الناشط".

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وفي كلمة له خلال عظة الأحد من الديمان، رأى الراعي أنه "أمام الدولة أساليب عديدة لإنقاذ أموال المودعين في المصارف، لكنها للأسف لا تتصرف"، مشدداً على أهمية حصول الناس على حقوقهم وعلى ضرورة تحسين معيشتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

وفي الملف الرئاسي، قال الراعي: "لا يجوز في هذه المرحلة أن نسمع بأسماء مرشحة من هنا وهناك ولا نرى تصوراً لمرشح. الشعب يحتاج رئيساً يسحب لبنان من الصراعات".

مع هذا، فقد أكد الراعي أن البطريركية اعتادت أن تكون الصوت المعبّر عن المواقف الوطنية، مشيراً إلى أن "دور هذا الصرح عبر التاريخ هو الدفاع عن جميع اللبنانيين من دون الخوف والخنوع".