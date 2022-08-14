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لبنان

بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيجري خلال ساعات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2022 | 04:03
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قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، إن "معمل الزهراني سيعود إلى الخدمة اعتباراً من منتصف ليل الأحد - الإثنين"، مشيرة إلى أنّ "مجموع الطاقة المنتجة منه في الوقت الحالي ستكون 225 ميغاواط كحدّ أقصى، علماً أن قدرة المعمل الإجمالية تصل إلى 550 ميغاواط".
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ولفتت المصادر إلى أنّ "معمل دير عمار سيخرج عن الخدمة اعتباراً من الساعة 5 بعد ظهر غدٍ الإثنين"، موضحة أنه "حتى الآن لا معلومات عن إمكانية وصول فيول خلال الوقت الراهن".

وأضافت: "معمل الزهراني يمكنه العمل لمدّة 10 أيام فقط، وفي حال عدم الحصول على الفيول، فإن لبنان سيغرق بالعتمة الشاملة في أواخر آب".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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