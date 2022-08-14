اطلاق نار في ببنين.. هذا ما حصل!

افادت مندوبة "لبنان 24" انه وبعد إطلاق النار في الهواء في بلدة ببنين، مما آثار الرعب بين الاهالي، قامت وحدة من الجيش ب إلقاء القبض على مطلقي النار وهم س. ك و ع. ك واقتادتهم الى التحقيق.

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