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لبنان

اطلاق نار في ببنين.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
14-08-2022 | 04:50
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افادت مندوبة "لبنان 24" انه وبعد إطلاق النار في الهواء في بلدة ببنين، مما آثار الرعب بين الاهالي، قامت وحدة من الجيش ب إلقاء القبض على مطلقي النار وهم س. ك و ع. ك واقتادتهم الى التحقيق.
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