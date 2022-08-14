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لبنان

في الضنية... جريح بحادث سير

Lebanon 24
14-08-2022 | 05:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارة و دراجة نارية على طريق عام بخعون الضنية.
 
وادى الحادث الى اصابة سائق الدراجة النارية، الذي يتم اسعافه من قبل فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة في مكان الحادث.
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