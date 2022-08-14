في الضنية... جريح بحادث سير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارة و دراجة نارية على طريق عام بخعون الضنية.



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وادى الحادث الى اصابة سائق الدراجة النارية، الذي يتم اسعافه من قبل فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة في مكان الحادث.