"هبة" خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- هبة سعيد أبو علي (مواليد عام 1988، فلسطينيّة)

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التّي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد بتاريخ 6-8-2022، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تعاني من اضطّرابات نفسيّة وعصبيّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 471958-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.