29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
31
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رعد: نعيش أزمة سببها سياسات خرقاء في الداخل
Lebanon 24
14-08-2022
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "هناك دولا تدعي حماية حقوق الإنسان لكنها لا تتورع عن محاصرة وتجويع وغزو شعوب بأكملها تحقيقا لمصالحها". وقال: "المشكلة القائمة الآن في أوروبا سببها التحكم والنزعة السلطوية وزرع الفتن بين الدول من أجل أن يضعفوا جميعا ويبقى الأميركيون متسلطين على رقاب العالم".
Advertisement
وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة قعقعية الجسر: "المسألة تبدأ من الفرد وتنتهي إلى الدولة والمجتمع لذلك كلما ازددنا تمسكا بنهج الحسين ازددنا عزا ونصرا وشرفا وكرامة ومهابة وأصبح يحسب لنا دور وفعالية في معادلات الصراع المحلية والإقليمية والدولية".
أضاف: "نعيش في بلدنا أزمة نتجت عن سياسات خرقاء في الداخل وعن انتهاز بعض الدول النافذة فرصا من أجل التضييق علينا ومحاصرتنا علنا نتنازل عن النهج الذي نلتزمه. إذا كان المطلوب إسقاط خيار المقاومة لدى شعبنا فشعبنا عرف أن طريق عزته وتحقيق الإنتصار على أعدائه هو عبر هذا الطريق ولن يتخلى عن طريق المقاومة ولا عن نهجها ولا عن خيارها ولا عن سلاحها".
وسأل: ماذا يعني أن نسقط خيار المقاومة من حياتنا؟ معنى ذلك أننا يجب أن نصبح عبيدا لدى الإسرائيلي والأميركي. الأميركي بدأ بالكلام عن أنه كيف يمكن أن نسمح للبنان باستخراج الغاز ويوجد مقاومة، نحن سنستخرج الغاز لأن هناك مقاومة تحميه".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ بارز عن الرّواتب.. هذا ما يجب معرفته قبل الأسبوع المقبل
Lebanon 24
خبرٌ بارز عن الرّواتب.. هذا ما يجب معرفته قبل الأسبوع المقبل
14:15 | 2022-08-13
13/08/2022 02:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
03:30 | 2022-08-14
14/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خُدعة" حصلت في سوق الدولار مؤخراً.. معلومات تفضحُ ما جرى!
Lebanon 24
"خُدعة" حصلت في سوق الدولار مؤخراً.. معلومات تفضحُ ما جرى!
12:09 | 2022-08-13
13/08/2022 12:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات اشتباكات الحدود الشمالية.. الجيش يعلن عن استشهاد عسكري! (صور)
Lebanon 24
آخر تطورات اشتباكات الحدود الشمالية.. الجيش يعلن عن استشهاد عسكري! (صور)
12:55 | 2022-08-13
13/08/2022 12:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
07:04 | 2022-08-14
14/08/2022 07:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-08-14
هذه هي قصة المعاناة مع "نجم السنوات الست"
07:04 | 2022-08-14
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
03:30 | 2022-08-14
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
10:45 | 2022-08-14
الحاج حسن: نهضة القطاع الزراعي تكون بالشراكة مع القطاع الخاص والتناغم مع المجتمع المدني
10:40 | 2022-08-14
العمار في قداس عيد السيدة: نعيش في قرانا مع عائلاتنا وإخوتنا بأمن وسلام
10:35 | 2022-08-14
كلاس أبرق معزيا الى نظيره المصري: ضحايا كنيسة أبو سيفين شهداء على درب القداسة
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
14/08/2022 17:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
14/08/2022 17:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
14/08/2022 17:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact