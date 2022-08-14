في هذه المنطقة... اندلاع حريق اعشاب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اعشاب في منطقة الحريشة في انفه.

وبسبب الرياح، يمتد الحريق بطريقة سريعة.

Advertisement

ووفقا لشهود عيان، يؤدي الحريق الى صعوبة في الرؤية لدى سائقي السيارات على الطريق العام المقابل لمنطقة للحريق جراء الدخان الكثيف المنتشر في المكان.