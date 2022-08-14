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لبنان

في هذه المنطقة... اندلاع حريق اعشاب

Lebanon 24
14-08-2022 | 06:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اعشاب في منطقة الحريشة في انفه.
 
وبسبب الرياح، يمتد الحريق بطريقة سريعة.
 
ووفقا لشهود عيان، يؤدي الحريق الى صعوبة في الرؤية لدى سائقي السيارات على الطريق العام المقابل لمنطقة للحريق جراء الدخان الكثيف المنتشر في المكان.
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