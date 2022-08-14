29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-08-2022
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتاد المواطن اللبناني على أن يقوم بصورة دورية، واقله مرة في السنة، بما يعرف بالـ "check up" وذلك عبر اجراء سلسلة من الفحوصات للتأكد أنه لا يعاني من اي اشكالات صحية.
ولكن أمام تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية التي وصلت مفاعيلها إلى القطاع الصحي بشكل كبير، قال صاحب أحد المختبرات الصحية لـ "لبنان 24" أن نسبة الإقبال على الفحوصات الدورية تدنت بشكل كبير جدا وباتت لا تزيد عن الـ 20 % وذلك بسبب الكلفة التي أصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع دخل المواطن، فبشكل عام وكرقم وسطي يمكن القول إن الفحوصات الصحية العامة تبدأ كلفتها من أربعة ملايين ليرة لبنانية وما فوق.
Advertisement
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
03:30 | 2022-08-14
14/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
07:04 | 2022-08-14
14/08/2022 07:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة كبرى" ستطال إسرائيل بسبب لبنان.. 4 معلومات تكشفُ موعد الانتكاسة!
Lebanon 24
"ضربة كبرى" ستطال إسرائيل بسبب لبنان.. 4 معلومات تكشفُ موعد الانتكاسة!
04:00 | 2022-08-14
14/08/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
07:00 | 2022-08-14
14/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من وئام وهاب.. هذا ما طلبه
Lebanon 24
نداءٌ من وئام وهاب.. هذا ما طلبه
15:47 | 2022-08-13
13/08/2022 03:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
15:05 | 2022-08-14
خبرٌ سار إلى البلديات.. ماذا أعلن أحد الوزراء؟
14:05 | 2022-08-14
قصفٌ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.. إليكم ما يجري (فيديو)
14:05 | 2022-08-14
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
13:27 | 2022-08-14
لمن يريدُ تعبئة البنزين من المحطّات.. إليك هذا الخبر
13:27 | 2022-08-14
دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً
13:21 | 2022-08-14
أمطار آب تتساقط في الضنية.. وتحذير من الانزلاقات
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
14/08/2022 22:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
14/08/2022 22:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
14/08/2022 22:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact