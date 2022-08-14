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لبنان

صفي الدين: المقاومة تعطي لهذا الوطن قيمة إضافية

Lebanon 24
14-08-2022 | 07:35
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 أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، "أننا سنكمل العمل من أجل إفشال وإحباط المشاريع الأميركية والإسرائيلية الخبيثة التي تستهدف بلدنا ومنطقتنا، ونحن نعلم تماما كيف نواجه هذه المشاريع ونفشلها من خلال تجربتنا ومقاومتنا وتوكلنا على ربنا".
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كلام صفي الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للفقيدة فوزية محمود حمزة (والدة الاستشهادي أحمد قصير والشهيدين موسى وربيع)، وذلك في حسينية بلدة ديرقانون النهر الجنوبية. ورأى أن "الأميركي سيصل إلى مرحلة يقف فيها عاجزا تماما كما عجز في الانتخابات النيابية وخلال ثلاث سنوات من الحصار، وفي الضغط الإعلامي والدعائي، وفي الحصار السياسي والاستهداف العسكري والأمني، وعليه، فإذا صمدنا واستمررنا ونحن صامدون ومستمرون بإذن الله تعالى، لن يتمكن لا الأميركي ولا الإسرائيلي ولا كل أموال العرب والخليج أن يفعلوا شيئا، لأننا نعتمد على الله عز وجل، الذي اعتمدنا عليه، فانجز لنا وعده، ونصرنا في تموز عام 2006، وفي كل المعارك".
 
وشدد على "ضرورة أن يعلم الجميع أن البلد أصبح أمام وقائع جديدة، والأمور قد تبدلت من الآن وصاعدا، ونحن نريد أن نكون مع شركائنا في موقع بناء وطن مستقل سيادي مقتدر قادر على الدفاع عن نفسه، وقادر على بناء نفسه، فهذا هو الوطن الذي نطمح إليه ويجب أن نصل إليه، والذي لا يمكن أن يكون وطنا دونه، ألا وهو وطن يؤمن بالمقاومة، لأن المقاومة تعطي لهذا الوطن قيمة إضافية، ومعنى حقيقيا، وتحقق له سيادة واستقلالا حقيقيين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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