Advertisement

لبنان

تعرضا للغرق... هكذا تم انقاذهما (صور)

Lebanon 24
14-08-2022 | 07:40
A-
A+
Doc-P-980768-637960848716159096.jpg
Doc-P-980768-637960848716159096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض شابين للغرق في بحر البياضة في المنصوري.
 
وعلى الفور، هرعت فرق الانقاذ التابعة لمركز الامام الصدر التطوعي في المنصوري الى المكان، حيث عملت على انقاذهما.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الغرقى ما زالوا في قعر البحر.. أهالي ضحايا مركب "الموت" ينتظرون غواصة لانتشال الجثث
lebanon 24
14/08/2022 22:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أجواء متناقضة عن الترسيم البحري بانتظار جواب هوكشتاين.. فهل تمتنع اسرائيل عن التوقيع الخطي؟
lebanon 24
14/08/2022 22:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات السعودية تجري مناورات مشتركة مع مشاة البحرية الأميركية
lebanon 24
14/08/2022 22:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفي عبده بإطلالة غريبة على شاطىء البحر: "لو ظهرت بالمايوه مش هنخلص" (فيديو)
lebanon 24
14/08/2022 22:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الغرق

البحر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:21 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website