تعرضا للغرق... هكذا تم انقاذهما (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض شابين للغرق في بحر البياضة في المنصوري.

وعلى الفور، هرعت فرق الانقاذ التابعة لمركز الامام الصدر التطوعي في المنصوري الى المكان، حيث عملت على انقاذهما.