بعد اشتباكات الحدود الشمالية بين الجيش ومهربين.. هكذا علّق باسيل

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يُشار إلى أن الرقيب محمد الحسيني استشهد، أمس السبت، خلال اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية في عكار.

كذلك، فقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة عسكري آخر وهو أحمد الزين.

غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الرقيب الشهيد محمد الحسيني ورفيقه الجريح، رمز للجندي المناضل في سبيل بسط سيادة الدولة على ارضها، ومقاومة تفكيك مؤسساتها وتسيّب حدودها. منع التهريب وضبط الحدود من احد شروط قيام الدولة وحماية مواردها".