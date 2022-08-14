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لبنان

بعد اشتباكات الحدود الشمالية بين الجيش ومهربين.. هكذا علّق باسيل

Lebanon 24
14-08-2022 | 07:50
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الرقيب الشهيد محمد الحسيني ورفيقه الجريح، رمز للجندي المناضل في سبيل بسط سيادة الدولة على ارضها، ومقاومة تفكيك مؤسساتها وتسيّب حدودها. منع التهريب وضبط الحدود من احد شروط قيام الدولة وحماية مواردها".
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يُشار إلى أن الرقيب محمد الحسيني استشهد، أمس السبت، خلال اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية في عكار.
 
كذلك، فقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة عسكري آخر وهو أحمد الزين.
 
 
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