Advertisement

لبنان

3 جرحى في حادث سير

Lebanon 24
14-08-2022 | 08:14
A-
A+
Doc-P-980772-637960870710708798.jpg
Doc-P-980772-637960870710708798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب سيارة من نوع "جيب" على طريق "المشاع" في المنصوري  ما أدى الى سقوط 3 جحى.
 
وعملت فرق جمعية الرسالة على نقل الجرحى الى المستشفى اللبناني الايطالي. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الضنية... جريح بحادث سير
lebanon 24
14/08/2022 22:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
9 قتلى و18 جريحًا في حادث سير بجنوب مصر
lebanon 24
14/08/2022 22:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما قضت بحادث سير في الكويت.. إليكم تفاصيل وصول جثمان لينا الهاني شقيقة سارة الهاني إلى بيروت!
lebanon 24
14/08/2022 22:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
lebanon 24
14/08/2022 22:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

جرجى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:21 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website