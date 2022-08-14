3 جرحى في حادث سير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب سيارة من نوع "جيب" على طريق "المشاع" في المنصوري ما أدى الى سقوط 3 جحى.

وعملت فرق جمعية الرسالة على نقل الجرحى الى المستشفى اللبناني الايطالي.