شكاوى من تكدس النفايات في المنية ومطالبات برفعها

شكا أهالي المنية وجوارها من تكدس أكوام النفايات بشكل عشوائي في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة، ما تسبب بانتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها، وتكاثر الحشرات والقوارض.

وطالب الأهالي بإزالة النفايات من الشوارع في أسرع وقت ممكن، تجنبا لتداعيات بيئية وصحية سلبية بدأت تظهر بين المواطنين في المنطقة.