حجز كمية من الأشجار المقطوعة... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم حجز كمية من الأشجار المقطوعة بناء على أشارة القضاء المختص، وذلك في "مرآب الحجز" في تكريت.

والحجز بسبب اقدام صاحب الاشجار المقطوعة على قطعها دون الاستحصال على التراخيص اللازمة.