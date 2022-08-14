Advertisement

لبنان

حجز كمية من الأشجار المقطوعة... ما القصة؟

Lebanon 24
14-08-2022 | 08:45
A-
A+
Doc-P-980775-637960887624921355.jpg
Doc-P-980775-637960887624921355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم حجز كمية من الأشجار المقطوعة بناء على أشارة القضاء المختص، وذلك في "مرآب الحجز" في تكريت.
 
والحجز بسبب اقدام صاحب الاشجار المقطوعة على قطعها دون الاستحصال على التراخيص اللازمة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ياسين يأسف لعمليات قطع الاشجار في عكار
lebanon 24
14/08/2022 22:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قطع الاشجار

تكريت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:21 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website