دولار السوق الموازية يرتفع عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة

يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 31750 - 31850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.







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بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 31700 - 31750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.