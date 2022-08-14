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لبنان

دولار السوق الموازية يرتفع عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة

Lebanon 24
14-08-2022 | 09:40
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يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 31750 - 31850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 31700 - 31750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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