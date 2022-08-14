بري أبرق الى الرئيس السيسي والبابا تواضروس معزيا بضحايا كنيسة المنيرة

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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وجاء في نص البرقية: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة في كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، باسم الشعب اللبناني وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام الأمن والتقدم والاستقرار".كما أبرق رئيس المجلس الى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني معزيا بالضحايا ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.