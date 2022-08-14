العمار في قداس عيد السيدة: نعيش في قرانا مع عائلاتنا وإخوتنا بأمن وسلام

ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية، المطران مارون العمار، في كنيسة السيدة في بلدة البرجين، قداسا إحتفاليا لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء، في حضور شخصيات سياسية ودينية وفعاليات.

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وتحدث عن الرسالة السماوية التي حملتها العذراء، داعيا الى ان "نكون على مثال أمنا العذراء مريم، ثم تناول الخير والشر، لافتا الى "اننا في وطن يعاني الكثير من الويلات، وهناك من لا يريد له الخير"، معتبرا ان "صوتهم وشريعتهم ليسوا من شريعة ربنا"، مشددا على "رسالة القديسين والعيش في قرانا مع عائلاتنا واخوتنا جميعا، بأمان وسلام"، شاكرا لابناء البرجين "محافظتهم على اجواء الوئام والمحبة والسلام"، ومتمنيا ان "تبقى البرجين رمز الوحدة الوطنية والعيش المشترك".