Advertisement

لبنان

بلدية فنيدق: للاطلاع على الخريطة السياحية للبلدة وإبداء الملاحظات عليها

Lebanon 24
14-08-2022 | 10:10
A-
A+
Doc-P-980785-637960917385794807.png
Doc-P-980785-637960917385794807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت بلدية فنيدق، في بيان، أنها تعمل على "تثبيت مكانة المنطقة على الخارطة السياحية اللبنانية، لتعزيز السياحة في منطقة فنيدق القموعة التي تعتبر من أهم المناطق في لبنان على صعيد السياحة البيئية".
Advertisement
 
كما أعلنت وضع خريطة البلدة السياحية "التي تم انجازها ضمن مشروع مشترك مع منظمة SKL International السويدية واتحاد بلديات جرد القيطع وجامعة البلمند، وهذه الخريطة هي ضمن فترة التصحيح والتنقيح لذلك نطلب من الأهالي الاطلاع عليها وابداء أي ملاحظة عن اي نقص أو خطأ عبر ترك تعليق".
 
وأشارت الى وجوب التواصل مع البلدية عبر البريد الالكتروني: fnaydek.quamoua@gmail.com
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
14:05 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:27 | 2022-08-14
13:21 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website