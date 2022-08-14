بلدية فنيدق: للاطلاع على الخريطة السياحية للبلدة وإبداء الملاحظات عليها

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أعلنت بلدية فنيدق، في بيان، أنها تعمل على "تثبيت مكانة المنطقة على الخارطة السياحية اللبنانية، لتعزيز السياحة في منطقة فنيدق القموعة التي تعتبر من أهم المناطق في لبنان على صعيد السياحة البيئية".كما أعلنت وضع خريطة البلدة السياحية "التي تم انجازها ضمن مشروع مشترك مع منظمة SKL International السويدية واتحاد بلديات جرد القيطع وجامعة البلمند، وهذه الخريطة هي ضمن فترة التصحيح والتنقيح لذلك نطلب من الأهالي الاطلاع عليها وابداء أي ملاحظة عن اي نقص أو خطأ عبر ترك تعليق".وأشارت الى وجوب التواصل مع البلدية عبر البريد الالكتروني: fnaydek.quamoua@gmail.com