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لبنان

رفع تمثال ضخم لسيدة حرمون في أعلى تلة في بلدة كوكبا

Lebanon 24
14-08-2022 | 10:50
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 استقبل أهالي بلدات قضاء مرجعيون تمثال سيدة حرمون بنثر الورود والأرز وبالتراتيل وقرع الاجراس، وقد تجمعوا على خط سير الموكب الآتي من بيروت وصولا إلى سوق الخان حيث كانت الوقفة الرئيسية، وكان في الاستقبال النائبان علي فياض وفراس حمدان، المطران شربل عبدالله، رئيس بلدية كوكبا إيلي بو نقول، الفرقة الموسيقية التابعة للكتيبة الهندية في اليونيفيل وفاعليات وحشد من المؤمنين.
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وقد تم رفع التمثال الضخم لسيدة حرمون الذي يزن 4 أطنان على برجها في أعلى تلة في بلدة كوكبا المواجه لجبل حرمون.
 
يتخلل الحدث إضاءة التمثال اليوم عند السابعة والنصف مساء. ويعمل القيمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتحضيرات المطلوبة استعدادا لريسيتال مريمي تحييه جوقة شبيبة مار الياس أنطلياس.
المصدر: الوكالة الوطنية
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