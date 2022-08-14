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لبنان

أمطار آب تصل الى الضنية (صور)

Lebanon 24
14-08-2022 | 10:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تساقط الامطار بشكل متفرق في قرى وبلدات الضنية بالتزامن مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة.
 
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الضنية

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