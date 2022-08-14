كلاس أبرق معزيا الى نظيره المصري: ضحايا كنيسة أبو سيفين شهداء على درب القداسة

أبرق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس الى البابا تواضروس ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، معزيا بضحايا كنيسة أبو سيفين "الذين ارتفعوا شهداء على درب القداسة"، معتبرا ان "هذه الفاجعة التي ضربت الشعب المصري بكل اطيافه، هي خسارة كبيرة للكنيسة القبطية وللمؤمنين بشكل عام"، وسائلا السيدة العذراء في عيد انتقالها "ان ترحم نفوس الشهداء وتلهم أهاليهم الصبر على رجاء القيامة المجيدة".

Advertisement