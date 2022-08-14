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لبنان

ميقاتي أبرق الى السيسي معزيا بضحايا حريق الكنيسة في مصر

Lebanon 24
14-08-2022 | 10:53
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أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا الحريق الذي شب في أحدى الكنائس غرب القاهرة، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
وأجرى الرئيس ميقاتي اتصالا برئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي معزيا بالضحايا. 
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كذلك أبرق الرئيس ميقاتي للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معزيا الكنيسة القبطية وذوي الضحايا بالحادث الجلل الذي اوقع ضحايا وجرحى.
 
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