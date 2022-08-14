4 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1446 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1197041، كما تم تسجيل 4حالات وفاة".

Advertisement