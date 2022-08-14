ارسلان يعزي بضحايا الكنيسة في مصر.. هذا ما قاله

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال أرسلان عبر "تويتر": "حادث مؤسف ومؤلم الحريق الذي شب في كنيسة أبو سيفين في مصر. التعازي القلبية للشعب المصري الحبيب والرئيس السيسي والبابا تواضروس الثاني ولعائلات الضحايا. الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للجرحى، ألهم الله ذويهم الصبر والسلوان".

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