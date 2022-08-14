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لبنان

الرئيس عون يتصل بالسيسي وبابا الاقباط معزياً بضحايا كنيسة أبو سيفين

Lebanon 24
14-08-2022 | 13:16
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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقدّم له التعازي بضحايا الحريق الذي استهدف كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل. 
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كذلك اتصل الرئيس عون بالبابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط، معزيا بضحايا الحريق، والشفاء العاجل للجرحى.
 
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