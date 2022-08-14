الرئيس عون يتصل بالسيسي وبابا الاقباط معزياً بضحايا كنيسة أبو سيفين

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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقدّم له التعازي بضحايا الحريق الذي استهدف كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.كذلك اتصل الرئيس عون بالبابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط، معزيا بضحايا الحريق، والشفاء العاجل للجرحى.