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لبنان
الرئيس عون يتصل بالسيسي وبابا الاقباط معزياً بضحايا كنيسة أبو سيفين
Lebanon 24
14-08-2022
|
13:16
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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقدّم له التعازي بضحايا الحريق الذي استهدف كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
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كذلك اتصل الرئيس عون بالبابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط، معزيا بضحايا الحريق، والشفاء العاجل للجرحى.
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