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لبنان

أمطار آب تتساقط في الضنية.. وتحذير من الانزلاقات

Lebanon 24
14-08-2022 | 13:21
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تشهد البلدات والقرى في جرود الضنية هطولا للأمطار على شكل رذاذ، وسط تدن في درجات إلى دون معدلها في مثل هذه الفترة من العام، وفي ظل ضباب كثيف غطى أغلب جرود المنطقة.
 
وتسبب الرذاذ المتساقط في تشكل طبقة لزجة على الطرقات، ما دفع السائقين إلى قيادة سياراتهم بهدوء خشية وقوع حوادث انزلاق. وقد وجهت نصائح على منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى التروي في قيادة سياراتهم.
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