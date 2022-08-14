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لبنان

دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2022 | 13:27
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عمد صرّافون في السوق الموازية مؤخراً على اعتماد طريقة احتياليّة على بعض الزبائن من خلال إيهامهم بأنّ الدولارات الموجودة معهم قد لا تكونُ جيّدة بما فيه الكفاية لشرائها بقيمتها الفعليّة.
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ووفقاً للمعطيات المتوافرة، فإنّ بعض الصرافين حينما يتسلمون 100 دولار قديمة نسبياً، يعمدون إلى إيهام الزبون بأنها غير صالحة لشرائها بناء لسعر السوق الحالي، فيتمّ القول بأنه يجب شراؤها بأقل من قيمتها بـ10 أو 15 دولاراً. 
وإثر ذلك، يعمدُ صرافون إلى بيع تلك الـ100 بقيمتها الفعلية وذلك بعد اقتناص ربحٍ يصلُ إلى 15 دولاراً لأنفسهم من دون أي مُبرّر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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