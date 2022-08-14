بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!

أفادت المعلومات عن قيام طائرات حربية إسرائيلية بتنفيذ غارات وهميّة فوق مناطق الناعمة، خلدة، والضاحية الجنوبية لبيروت.

كذلك، أفيد عن تنفيذ الطيران الإسرائيلي لغارات وهمية أخرى فوق مناطق صيدا، إقليم الخروب وطريق الساحل بين بيروت والجنوب.

وتأتي تلك الغارات تزامناً مع قيام طائرات حربيّة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بإطلاق صاروخين من قبالة سواحل الجيّة في لبنان باتجاه الأراضي السورية.

ووفقاً للمعطيات المتوافرة، فقد جرى رصد صاروخين مرّا فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري.

ونقل مراسل "لبنان24" عن شهود عيانٍ في الجية قولهم إنه "لوحظ تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق المنطقة، وقد تبع ذلك ظهور صاروخين في السماء وسط سماع صوت انفجار كبير".

بدورها، ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس عند الساحل السوري" من دون تقديم أي تفاصيل إضافيّة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة دفاع جويّ سورية في ريف طرطوس الجنوبي.