خبرٌ سار إلى البلديات.. ماذا أعلن أحد الوزراء؟

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر "تويتر" قائلاً: "وفقاً للقانون، وبهدف تطوير وتفعيل العمل وزيادة الإنتاجية في موانئ الصيد البحري والنزهة على كامل الشاطئ اللبناني، سيتم فتح باب التعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات واتحاداتها، مما سيعود بالفائدة على تحديثها وتنشيط العجلة الاقتصادية والسياحية فيها".

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