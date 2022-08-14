حريق كبير في خراج بلدة قبة شمرا العكارية.. وعمليات الاخماد تواجه عقبات

اندلع حريق كبير في سياجات القصب في محيط البيوت الزراعية البلاستيكية في خراج بلدة قبة شمرا على الطريق الساحلية الدولية في عكار.



وباشر عناصر الدفاع المدني وآلياته في مركز ببنين-العبدة عمليات إهماد النيران حيث يواجهون صعوبات كبيرة بفعل الرياح القوية التي تضرب المنطقة وتساهم بتمدد النيران.

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