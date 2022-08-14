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لبنان

حريق كبير في خراج بلدة قبة شمرا العكارية.. وعمليات الاخماد تواجه عقبات

Lebanon 24
14-08-2022 | 15:44
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اندلع حريق كبير في سياجات القصب في محيط البيوت الزراعية البلاستيكية في خراج بلدة قبة شمرا على الطريق الساحلية الدولية في عكار.

وباشر عناصر الدفاع المدني وآلياته في مركز ببنين-العبدة عمليات إهماد النيران حيث يواجهون صعوبات كبيرة بفعل الرياح القوية التي تضرب المنطقة وتساهم بتمدد النيران.
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