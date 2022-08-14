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لبنان

قريباً جداً.. إليكم ما سيحصل بشأن الدواء وأسعاره في لبنان

Lebanon 24
14-08-2022 | 16:20
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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وجود مستلزمات طبية تكفي إلى ما بعد نهاية شهر آب الجاري، وقال: "أطمئن مرضى غسيل الكلى أن المستلزمات متوفرة ولا انقطاع لها". 
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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، كشف الأبيض أنه تمت إحالة شركتين لاستيراد مستلزمات غسيل الكلى إلى التحقيق، وذلك لبيعهما المستلزمات بالدولار الفريش بينما هي مدعومة".
كذلك، فقد أعلن الأبيض أن هناك صمامات للقلب متوفرة وقد وصلت مؤخراً إلى لبنان، مشيراً إلى أنه "لا يمكن السماح للشركات بإدخال الأدوية والمستلزمات من دون تفتيش خصوصاً في ظل الفوضى القائمة".
وأضاف: "نعمل على إنشاء تطبيق سينطلقه قريباً، من شأنه أن يساعد المواطن من خلال باركود على معرفة سعر الدواء وأسماء الجينيريك والبدائل الممكنة له".
مع هذا، فقد أوضح الأبيض أنّ المشكلة المتعلقة بأدوية السرطان ترتبط بالتمويل، وقال: "نحتاج إلى موازنة أكبر لتأمين كميات أكبر من الأدوية، ورئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدنا أن يضاف المبلغ من 25 إلى 30 مليون دولار".
وأكمل: "سنبدأ بتطبيق MediTrack لأدوية السرطان ومن ثم الأدوية التي توزع على الصيدليات، ومن خلال النظام يمكن تتبع مسار الدواء".
 
 
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