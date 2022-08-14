حريق هائل في صور.. النيران تضرب مولداً للطاقة الكهربائية (صور)

أخمدت عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ، مساء اليوم، في مولد للطاقة الكهربائية وخزانات لمادة المازوت في بناية الأورينتال في مدينة صور.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية هائلة فيما لم يفد عن سقوط جرحى.