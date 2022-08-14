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لبنان

حريق هائل في صور.. النيران تضرب مولداً للطاقة الكهربائية (صور)

Lebanon 24
14-08-2022 | 16:39
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ، مساء اليوم، في مولد للطاقة الكهربائية وخزانات لمادة المازوت في بناية الأورينتال في مدينة صور.
 
وأسفر الحريق عن خسائر مادية هائلة فيما لم يفد عن سقوط جرحى.
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