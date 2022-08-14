مسلحون يعتدون على دورية للجيش في البقاع.. ماذا حصل؟

تعرّضت دورية من الجيش خلال تنفيذها حاجزاً طيّاراً على طريق عام اللبوة - القاع محلّة ساحة العين، لإطلاق النار من قبل أشخاص يستقلّون سيارة من نوع "كيا".

ووفقاً لصحيفة "النهار"، فقد أصيب أحد عناصر الدورية بجروح فيما جرت مطاردة المسلحين باتجاه سهل بلدة زبود، حيث وقعت هناك اشتباكات بين العناصر العسكرية والفارّين.

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وبحسب المعلومات، فقد تمكن الجيش من توقيف شخصين من الذين اشتبكوا مع الدورية العسكرية وتبين أن أحدهما سوري أصيب بجروح خطيرة. أما في ما خصّ المجموعة الأخرى، فقد لاذ أفرادها بالفرار بعدما ركنوا سيارتهم التي كانوا على متنها، وقد تبين أنها مسروقة.