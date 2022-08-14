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لبنان
لقاء كليمنصو ومواصفات رئيس الجمهورية
Lebanon 24
14-08-2022
|
17:13
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تطرّق لقاء كليمنصو بين زعيم المختارة ووفد حزب الله إلى مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، وتم استعراض عدد من الأسماء وتُركت إمكانية التوافق حول أحدها إلى الوقت المناسب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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كليمنصو
حزب الله
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