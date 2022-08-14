لقاء كليمنصو ومواصفات رئيس الجمهورية

تطرّق لقاء كليمنصو بين زعيم المختارة ووفد حزب الله إلى مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، وتم استعراض عدد من الأسماء وتُركت إمكانية التوافق حول أحدها إلى الوقت المناسب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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