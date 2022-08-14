Advertisement

لبنان

لقاء كليمنصو ومواصفات رئيس الجمهورية

Lebanon 24
14-08-2022 | 17:13
A-
A+
Doc-P-980859-637961193402347917.jpeg
Doc-P-980859-637961193402347917.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطرّق لقاء كليمنصو بين زعيم المختارة ووفد حزب الله إلى مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، وتم استعراض عدد من الأسماء وتُركت إمكانية التوافق حول أحدها إلى الوقت المناسب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
وصول وفد من حزب الله إلى كليمنصو يتألف من المعاون السياسي لنصرالله حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا (الجديد)
lebanon 24
15/08/2022 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الضربة استهدفت ضابطين إيراني وسوري أشرفا على عملية نقل الصواريخ لحزب الله (الحدث)
lebanon 24
15/08/2022 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
lebanon 24
15/08/2022 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
lebanon 24
15/08/2022 05:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24

كليمنصو

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:17 | 2022-08-14
22:19 | 2022-08-14
22:26 | 2022-08-14
22:13 | 2022-08-14
18:39 | 2022-08-14
17:19 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website