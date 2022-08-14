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لبنان

علامات استفهام

Lebanon 24
14-08-2022 | 17:16
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طرحت أوساط بيروتية علامات إستفهام حول مبررات غياب نواب بيروت السنّة عن إجتماع إتحاد العائلات البيروتية وأسباب عدم إهتمامهم بالواقع المتردي لبلدية بيروت عشية بدء حملات الإنتخابات البلدية المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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