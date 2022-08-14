تساؤل عن المصادر

تساءل مسؤول سابق في مؤسسة نقدية كبيرة عن مصادر الأموال التي ستدفعها الخزينة لموظفي القطاع العام بعد الزيادات الأخيرة على الرواتب وبدل النقليات، في ظل تأخر الجبايات وعدم حسم قرار الدولار الجمركي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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