المعارضة تكثّف مشاوراتها لمتابعة الملف الرئاسي

تكثّف قوى المعارضة مشاوراتها، في إطار توحيد الخطوات من أجل مقاربة مشتركة لاستحقاق الانتخابات الرئاسية التي يبدأ موعدها الدستوري مطلع أيلول المقبل. وفي هذا الإطار يتوقع أن يعقد غداً، الاجتماع الثاني لعدد من النواب السياديين والتغييريين، حيث ينتظر أن يرتفع عدد النواب الذين سيشاركون في الاجتماع، توازياً مع اتصالات يجريها هذا الفريق النيابي مع حزب "القوات اللبنانية"، سعياً لإيجاد توافق حول شخصية رئيس الجمهورية العتيد.

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وأكد أحد النواب الذين سيشاركون في الاجتماع المرتقب لـ"السياسة" الكويتية أن "هناك متابعة مستمرة للملف الرئاسي الذي يتقدم سائر الملفات، وبالتالي فإن نواب المعارضة عازمون على العمل من أجل تبني شخصية موحدة للرئاسة الأولى، لا ينتمي إلى أي فريق، على أن يكون قوياً باستقلاليته وانفتاحه على جميع الأطراف، ويتمتع بعلاقات جيدة جداً مع العرب والغرب، من أجل تعزيز الثقة بلبنان ومؤسساته".

ودعا المصدر النيابي إلى رصّ صفوف المعارضة لضمان تأمين مواجهة قوية لمرشح حزب الله للرئاسة.