Advertisement

لبنان

هذا ما فعله نائب حزب الله في جبيل

Lebanon 24
14-08-2022 | 22:40
A-
A+
Doc-P-980879-637961389972873368.jpg
Doc-P-980879-637961389972873368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": نقل زوار للنائب السابق فارس سعيد عنه أن ما كان يحذر منه قبل الانتخابات من تحول نائب حزب الله رائد برو إلى مرجعية سياسية وخدماتية في المنطقة بدأ يتحقق. إذ إن الأخير ترأس أخيراً وفداً من مخاتير المنطقة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، وتمكن من حل خلاف مزمن بين مدرسة للراهبات في عمشيت وبين كل من وزارة التربية ومجلس الإنماء والإعمار. وأقر سعيد بأن برو «بولدوزر» خدماتي ويلاحق مطالب أهالي المنطقة من كل الطوائف، معتبراً أن «نائب حزب الله أكل نائبي التيار الوطني الحر» سيمون أبي رميا ووليد خوري!
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-08-15
01:15 | 2022-08-15
01:00 | 2022-08-15
23:30 | 2022-08-14
23:30 | 2022-08-14
23:24 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website