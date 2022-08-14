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لبنان
هذا ما فعله نائب حزب الله في جبيل
Lebanon 24
14-08-2022
|
22:40
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كتبت" الاخبار": نقل زوار للنائب السابق فارس سعيد عنه أن ما كان يحذر منه قبل الانتخابات من تحول نائب حزب الله رائد برو إلى مرجعية سياسية وخدماتية في المنطقة بدأ يتحقق. إذ إن الأخير ترأس أخيراً وفداً من مخاتير المنطقة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، وتمكن من حل خلاف مزمن بين مدرسة للراهبات في عمشيت وبين كل من وزارة التربية ومجلس الإنماء والإعمار. وأقر سعيد بأن برو «بولدوزر» خدماتي ويلاحق مطالب أهالي المنطقة من كل الطوائف، معتبراً أن «نائب حزب الله أكل نائبي التيار الوطني الحر» سيمون أبي رميا ووليد خوري!
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