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لبنان

كواليس سياسية: الفرزلي يتحرك"سعوديا".. وأدوار إقليمية لشخصية بارزة

Lebanon 24
14-08-2022 | 22:45
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كتبت"الاخبار": أكدت أوساط مطلعة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لعب أخيراً أدواراً إقليمية متقدمة بحكم علاقته الوطيدة بالرئيس السوري بشار الأسد، فساهم في تقريب وجهات النظر في أكثر من ملف بين دمشق والدوحة، كما زار أخيراً تركيا، في زيارة مشابهة بعيداً من الأضواء، والتقى عدداً من المسؤولين الأتراك.
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اضافت" الاخبار": بدأ النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «تكويعة» جديدة نحو حلفاء السعودية في لبنان، والتقى في هذا السياق شخصيات مسيحية مقربة من السعودية من بينها وزير الخارجية السابق فارس بويز، ومقرّبين من قائد الجيش العماد جوزيف عون. ويسوّق الفرزلي لحشد تأييد 14 آذاري لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية بدعم من الرياض ومن غالبية مسيحية ما يفرضه أمراً واقعاً على بقية القوى.
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