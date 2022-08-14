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لبنان

اتصالات متوقعة للمفتي دريان في هذا الاتجاه

Lebanon 24
14-08-2022 | 23:16
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كتبت" الشرق الاوسط": يدرس مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، تكثيف اتصالاته لجمع شمل العدد الأكبر من النواب السنّة، وتوحيد كلمتهم حول الاستحقاق الرئاسي؛ لأن تشرذمهم يُفقدهم الدور المؤثر والوازن في انتخاب الرئيس أسوة بالطوائف الكبرى، ويوصل إلى الإخلال بالمعادلة السياسية... فهل يتصدى لهذه المهمة لتصحيح الخلل الناجم عن عزوف مرجعيات الطائفة عن خوض الانتخابات النيابية؟ علماً بأن مهمته تحظى بغطاء عربي وبمواكبة دولية يعبر عنها العدد الأكبر من السفراء المعتمدين لدى لبنان الذين يسألون باستمرار: «ما العمل لاستنهاض النواب السنة أو أكثريتهم، لتكون لهم كلمة الفصل في انتخاب الرئيس؟»
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