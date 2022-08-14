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لبنان
والد المتهم بمحاولة قتل سلمان رشدي "ما بده يحكي مع حدا"!
Lebanon 24
14-08-2022
|
23:30
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قال رئيس بلدية يارون اللبنانية علي تحفة، إن والد رجل المتهم بمحاولة قتل الروائي سلمان رشدي سجن نفسه في منزله في جنوب لبنان، ويرفض التحدث إلى أي شخص.
في سياق ذي صلة بالحادث، فقد حددت الشرطة هوية المشتبه به في الهجوم الذي وقع الجمعة، في ولاية نيويورك بأنه هادي مطر البالغ من العمر 24 عاماً من ولاية نيوجيرسي. ودفع بأنه غير مذنب. ومطر لبناني الأصل وعائلته من بلدة يارون في جنوب لبنان.
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من جانبه، قال تحفة إن الوالدين هاجرا إلى الولايات المتحدة، حيث ولد مطر ونشأ، لكن والده عاد إلى لبنان منذ عدة سنوات.
كما قال تحفة لرويترز: "أبوه موجود حالياً بالبلد، بس مقفل على حاله ما عم بيقبل يعطي لحدا أي كلمة أو تصريح، حاولنا معه وبعتنا ناس، روحنا دقينا الباب ما بده يحكي مع حدا".
(عربي بوست)
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