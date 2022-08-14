هذا ما قاله عسيران عن خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي!

كتب جوزف فرح في الديار:



Advertisement

واكد عسيران ان اول ١٠٠الف دولار ستؤمن على مدى خمس سنوات موزعة بين الدولار والليرة اللبنانية اما بالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم فحقوقها محفوظة وسنعيد تواجدها بعدة مقاربات من خلال ايجاد صناديق لادارة الموجودات او الاصول المنتجة



واعتبر عسيران ان الحكومة لم تعلن عن خطتها لاعادة هيكلة القطاع المصرفي بينما في خطتنا يتوجب على كل مصرف يريد البقاء ان يضخ ٣مليارات دولار والا تعرض للتصفية خصوصا ان هناك مجموعات ومصارف راغبة في الاستثمار في القطاع المصرفي. اعلن رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين وعضو الهيئات الاقتصادية صلاح عسيران ان هذه الهيئات تعمل على خطة للتعافي المالي ستعرضها للمسؤولين حيث ستتطرق الى مسألة استعادة الودائع على فترة من الزمن دون ان تؤثر على مالية الدولة او على خطة النهوض الاقتصادي او ضياعها مدى العمر.واكد عسيران ان اول ١٠٠الف دولار ستؤمن على مدى خمس سنوات موزعة بين الدولار والليرة اللبنانية اما بالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم فحقوقها محفوظة وسنعيد تواجدها بعدة مقاربات من خلال ايجاد صناديق لادارة الموجودات او الاصول المنتجةواعتبر عسيران ان الحكومة لم تعلن عن خطتها لاعادة هيكلة القطاع المصرفي بينما في خطتنا يتوجب على كل مصرف يريد البقاء ان يضخ ٣مليارات دولار والا تعرض للتصفية خصوصا ان هناك مجموعات ومصارف راغبة في الاستثمار في القطاع المصرفي.

وردا على سؤال حول الخطة التي تعملون عليها كهيئات اقتصادية ،قال: "نحن نعمل بجهد نابع من خبرة عملية في السوق وليس من خلفية أكاديمية فقط.اننا نعطي افكارا لإنعاش القطاع الإقتصادي وخصوصا الجزء المالي والمصرفي الذي يؤثر بشكل كبير على حياة الإقتصاد في لبنان. ان الخطة ليست خطة تعاف اقتصادي لأن ذلك يتطلب جهدا كبيرا جدا انما هي خطة وتعاف للقطاع المالي دون ان تكون إعادة هيكلة أو خطة مصرفية. لقد اختارت الهيئات الإقتصادية استشارة بعض الخبراء من خارجها وقد قمنا بمعيتهم بجهد كبير أدى الى الإنتهاء تقريبا من الخطة ونحن نعتقد أنها أفضل الموجود على الساحة اللبنانية لكن نظرا لعمق الأزمة الغير مسبوقة أو معهودة ربما يشوبها بعض النقص إذ لا أحد لديه خطة كاملة لكن أن نضيء شمعة خير لنا لكي نرى الدرب أمامنا بدل عدم القيام بأي شئ فالدولة حتى الآن لم تقم بأي شئ لوقف الانهيار المتزايد ونحن اذا لم نستطع وضع عتبة على الأقل لتخفيف سرعة الانهيار فلن نستطيع النهوض ابدا. نحن اليوم بانتظار توقيع رئيس الجمهورية على قانون تعديل السرية المصرفية الذي أقره المجلس النيابي كما ننتظر إقرار الموازنة والكابيتال كونترول وسواهما من قوانين إصلاحية مطلوبه لكن على أرض الواقع لم يتم شيء حتى الان".

وعن خطة الحكومة بإعادة 100000 دولار،اجاب:" أجل إن اول 100000 دولار يوجد لها حل على مدى خمس سنوات موزعه ما بين الليره والدولار وبالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم فحقوقها محفوظه وستسترد مع الزمن وهذا أفضل من ضياعها وسط خصم هائل يمارس عليها اليوم ما بين 85 و95% . إذن من لا يتمنى استرجاع وديعته على مدى عدة سنوات بدل أن يخسرها لمدى العمر".

واضاف عسيران: "سنعيد تكوين الودائع إذ أن الحقوق موجودة لكن السيولة غير متوفره وسنعيد تواجدها بعدة مقاربات لا تقارب بيع أصول الدولة أو التخصيص في الوقت الحاضر رغم أنني أؤمن شخصيا بالتخصيص لكن لا يمكن اللجوء الى التخصيص في أصعب أيام الإقتصاد إنما مع الوقت نستطيع التحسين فيه وحاليا الظروف غير مثالية للتخصيص وخروج الدولة من النشاطات غير الأساسية للبناني.اعتقد بأنه يوجد وسائل أخرى غير التخصيص فقد اقترحنا تكوين عدة صناديق لإدارة الموجودات أو الأصول المنتجة في الدولة اللبنانية على أن يديرها ويشرف عليها متخصصون من خارج عالم السياسة من الأجانب واللبنانيين. كلنا نعرف أن هذه الأصول هي الكازينو ِ المطار ِ المرفأ ِ الريجي ِ وطيران الشرق الأوسط ويشترط ألا تتم الإستفادة من الأرباح إلا بعد توزيعها على المؤسسه لتطوير ذاتها ورفد الخزينة ببعص المال وما يتبقى يوزع على المودعين ولهذا قلنا أن الوقت لاستعادة الوديعة هو ما بين 10 و12 سنة .

وعن الاصول الغير المنتجة قال: "تعد الكهرباء أحد أعمدة الإصلاحات في لبنان إذا ما قمنا بالتوازي مع اطلاق خطة التعافي المالي وباقي الإصلاحات ومع إشارة فعلية لخطة إنقاذ في مجال الكهرباء فعبثا نحاول إذ أن اي إقتصاد لن يقوم الا إذا اوجدنا كهرباء مستدامة مستقرة وسعرها معقول وبدون ذلك لن يوجد اي انتاج تجاري أو اقتصادي أو صناعي او إنترنت الذي يعد أكثر أهمية للانتعاش الإقتصادي".