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لبنان

طعون انتخابية في طريقها الى القبول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2022 | 01:15
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بعد مرور أشهر  على الانتخابات النيابية، لا تزال الطعون التي تقدم بها بعض المتضررين من نتائج الانتخابات عالقة في المجلس الدستوري بسبب تعقيدات القانون وكثافة الطعون، لكن يبدو ان البت النهائي بهذه الطعون قد اقترب.
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فبحسب مصادر مطلعة" فإن عدة طعون وضعت على طاولة البحث بسبب جديتها وامكان وجود مخالفات تؤثر على نتيجة الانتخابات فيها، على ان يحسم امرها في القريب العاجل".
وترى المصادر "أن الطعن المقدم في دائرة بيروت الاولى هو احد هذه الطعون، وكذلك الطعن  في دائرة الجنوب الثالثة اضافة الى طعن مقدم في طرابلس،  الامر الذي يبدل الكثير من النتائج الانتخابية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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