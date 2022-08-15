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لبنان

دولة اوروبية تتقرّب "بحذر" من دمشق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2022 | 01:45
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تحاول دولة اوروبية صاحبة حضور كبير في لبنان، لعب ادوار اقليمية كبيرة ابعد من الساحة اللبنانية، اذ تدرس القيام بمبادرات سياسية في المنطقة بين عدة دول بهدف زيادة نفوذها.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن هذه الدولة تحاول الدخول الى الملف السوري ولعب دور ايجابي في انفتاح عدد من الدول العربية والغربية على دمشق من اجل انهاء الازمة فيها، في  مقابل ان يكون لها حضور اقتصادي هناك".
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وتعتبر المصادر " أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال حذرة لكنها واضحة من حيث المسار السياسي المتبع بين الطرفين وفي ظل رغبة الولايات المتحدة الاميركية الانكفاء نسبيا عن ملفات الشرق الاوسط".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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