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لبنان

الرسالة السلبية عن الترسيم "غير دقيقة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2022 | 02:45
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تلقى عدد من المسؤولين اللبنانيين رسائل واضحة من المعنيين في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية تؤكد أن كل ما يتم تسريبه من أجواء سلبية غير دقيق.
وبحسب مصادر مطلعة" فإن الاجابة الرسمية سينقلها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت شخصيا ولن يتم تسريبها وستحمل رد تل ابيب على الاقتراح اللبناني الاخير". وافتت" الى أن  كل ما يتم تسريبه في هذه المرحلة يؤثر على جدية المفاوضات".
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وترى المصادر" انه على عكس ما يسرّب لا فلا مبرر للتشاؤم، ومن الواضح ان هناك قرارا كبيرا بعدم التصعيد، ما يعني ان لبنان سيحصل على حقوقه بطريقة او بأخرى".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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