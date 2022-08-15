الرسالة السلبية عن الترسيم "غير دقيقة"؟

Advertisement

تلقى عدد من المسؤولين اللبنانيين رسائل واضحة من المعنيين في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية تؤكد أن كل ما يتم تسريبه من أجواء سلبية غير دقيق.وبحسب مصادر مطلعة" فإن الاجابة الرسمية سينقلها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت شخصيا ولن يتم تسريبها وستحمل رد تل ابيب على الاقتراح اللبناني الاخير". وافتت" الى أن كل ما يتم تسريبه في هذه المرحلة يؤثر على جدية المفاوضات".وترى المصادر" انه على عكس ما يسرّب لا فلا مبرر للتشاؤم، ومن الواضح ان هناك قرارا كبيرا بعدم التصعيد، ما يعني ان لبنان سيحصل على حقوقه بطريقة او بأخرى".