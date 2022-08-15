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لبنان

بالأرقام.. اليكم مستجدات "كورونا" في مستشفى طرابلس الحكومي

Lebanon 24
15-08-2022 | 02:44
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أصدر مستشفى طرابلس الحكومي تقريره ليوم الاثنين في 15/8/2022 عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. 
 
وطلب المستشفى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة، لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية.
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وجاء في نص التقرير:
 
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 4

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة المنصرمة: 1

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال 24 ساعة المنصرمة: صفر

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1691

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5

حالات وفاة: صفر.
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