بالأرقام.. اليكم مستجدات "كورونا" في مستشفى طرابلس الحكومي

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أصدر مستشفى طرابلس الحكومي تقريره ليوم الاثنين في 15/8/2022 عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وطلب المستشفى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة، لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية.وجاء في نص التقرير:عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 4عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة المنصرمة: 1عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال 24 ساعة المنصرمة: صفرمجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1691عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفرعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5حالات وفاة: صفر.