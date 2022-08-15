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لبنان

هل من أزمة غاز قريباً؟

Lebanon 24
15-08-2022 | 02:51
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أكد أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز في لبنان جان حاتم أنّ "المادة متوفّر والبواخر تصل تباعاً ولا إقفال للشركات". 
واشار في حديث لصوت لبنان، الى "انّنا نؤمّن احتياجات السوق بعدما تحمّلنا بعض الخسائر ونقوم حالياً بتوزيع هذه السلعة الحيوية على المواطن اللبناني على مختلف الأراضي اللبنانية". 
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